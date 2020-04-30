槓中央！亞運申辦搞烏龍 北市批體署說法不厚道

亞洲奧林匹克理事會公告2030亞運申辦競標城市無台北市，教育部體育署說，是北市未來文表達申辦意願。對此，今早台北市議員游淑慧質詢體育局，體育局長李再立強調，亞運是由中央決策，決策後才徵詢地方意見，且北市長期對外表達高度意願，直言體育署說法「不厚道」。

2030亞運申辦競標城市為卡達多哈及沙烏地阿拉伯利雅德，打臉台北市長柯文哲的「亞運夢」，李再立表示，前年柯文哲曾親自告知他要競逐亞運承辦資格，因此2018年1月7日曾登門拜訪體育署長，表達北市承辦意願。此外，北市也多次在媒體、議會中表達高度意願，「除非他們（體育署）輿情機制失能，不然這樣講真的很不厚道。」

李再立說，體育署曾在去年4月15日召開評估會議，如果他們不清楚北市有意願，怎麼還會有這場會？且既然有相關會議，中央究竟想不想辦？評估是找誰評估？游淑慧則反問「所以你說中央說謊？」，李答詢「我是說不厚道」。

至於體育署說北市未發公文，李再立強調，亞奧會今年1月23日，有致函通知中華奧會2030亞運申辦訊息，中華奧會也同步行文體育署，但整個過程中，北市府完全不知情，李再立認為這根本是假議題。

李也提到，亞奧會章程寫明，8年前決定申辦國為原則，若是2030年辦亞運，正常來說也是2022年才要申請。游淑慧問「所以你們其實不知道截止日期？」李答詢「因為他們（體育署）沒有告訴我們截止日」。