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連續多日零確診 台中市風景區停車場還有必要封？

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市九號步道外的經補庫停車場有149個停車位被封閉，讓想停車的市民只能望而興嘆。記者黃寅／攝影
台中市九號步道外的經補庫停車場有149個停車位被封閉，讓想停車的市民只能望而興嘆。記者黃寅／攝影

中央流行疫情指揮中心為疫情考量，要求各地風景區停車場部分封閉，以進行人流管制，但以台中市大坑風景區的九號步道為例，這樣仍不能阻止市民上山，卻徒然製造民眾停車的不便。對此，觀光旅遊局長林筱淇說，這是防疫指揮中心的政策，目前只能配合。

台中市民近日去大坑登山，卻發現在九號步道外的經補庫停車場和進入步道後的停車場都有部分封閉，大家雖有停車需求，但卻只能望著偌大的停車場興嘆，無法進入停車。

有市民反映，以九號步道假日一上午就有4、5千人上山而言，絕對有停車需求；以日前疫情緊張時，若進行人流管制還有道理，但以台灣截至昨天已有連續17天都無本土新增確診案例而言，還仍有封閉停車的必要？

白姓市民說，五一勞動節假日在即，政府應該隨機檢討政策，若是市民有停車需求，封停車場又達不到管制人流的目的，何不就開放，方便民眾使用。

交通局停車管理處長李春賢上午說，封閉停車場是配合觀旅局進行人流管制，經補庫停車場有490個停車位，目前封了149個，是否重新開放要視觀旅局意見。

林筱淇說，封閉停車場是防疫指揮中心的政策，當時指揮中心說要封閉也就是直接下命令，並未聽地方意見，觀旅局配合指揮中心政策，仍以防疫為優先考量。

停車場 疫情 林筱淇

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