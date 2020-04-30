繳不出集中檢疫費 新北：可用補償金來繳

新加坡翁小姐因追求宗教，來台在道場擔任志工，今年3月返回新加坡探望父母，返台後在新北市集中檢疫所隔離，不過翁小姐長期擔任志工，未有其他收入擔心無法繳費，新北社會局指出，可用防疫補償金繳納集中檢疫所的費用。

翁小姐在台北市的某道場擔任志工並在新北市租屋，返台後在租屋處進行14天居家檢疫，未料4天後鄰居知道並強烈反彈，房東甚緊急收回租屋，最後輾轉安置到新北的集中檢疫所。

翁小姐4月初期滿離開，打電話到社會局詢問需要繳交的費用，但她因為無其他收入，擔心無法繳納，社會救助科長石玉麗說，新北每天收費1200元，翁小姐共入住11天，應收費1萬3200元，但可用防疫補償金繳納。

石玉麗說，政府有防疫補償金每天1000元共計1萬4000元補助，翁小姐可在領取補償金後再來繳交。

據檢疫所工作人員徐仲宇表示，翁小姐在入住11天期間，在送餐時隔著紗門發現她將房內被褥、衣物等整理得非常整潔，大部分時間都是在看書、靜坐、禪修，除飲食改為素食外，幾乎沒有提出其他額外的需求。