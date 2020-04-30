悠遊付上線滿月 北市議員爆捷運使用比例不到0.1%

悠遊卡公司3月23日總算推出行動電子支付的「悠遊付」，如今上路滿月約20萬申請量，北市議員王鴻薇、陳炳甫卻發現悠遊付主打也能搭捷運，近來在捷運的使用量與金額占比卻不到0.1%，而蘋果手機用戶市占率3成也無法用悠遊付搭捷運，連多數便利商店都還不能交易；起步、便利性落後競爭對手，前景堪憂恐被打趴。

王鴻薇指出，悠遊卡發卡數量超過8700萬，每年交易量超過24.4億筆，最近推出行動支付的悠遊付，上線也滿月，還主打結合台北大眾運輸為特色，但根據北捷4月20日到4月26日統計，悠遊付交易筆數與金額比率僅0.08%到0.1%不等，每天被使用1300到1400多次。

王鴻薇也質疑，智慧型手機中，蘋果手機與安卓手機比約是3比7，蘋果手機用戶也不少，卻無法用悠遊付搭台北大眾運輸，為何上海公交卡、日本suica，甚至英美兩國都能用蘋果手機感應搭乘大眾運輸？台灣卻不行？

陳炳甫表示，悠遊付目前如同放棄3成的蘋果手機用戶，問悠遊卡公司何時能開放蘋果手機用戶感應搭公共運輸，卡公司卻回應要等蘋果公司開放第三方支援感應；此外，便利商店消費，悠遊付目前也還無法完全取代傳統悠遊卡，大多數便利商店都還不能使用。

陳炳甫說，台北市長柯文哲曾說優游付上線6個月要殲滅敵軍，競爭對手LINEPAY一卡通上市一個月市占率就衝到15%，悠遊付後續若仍無法增加使用便利性與廣度，對蘋果使用者也不友善，恐流失客群被競爭對手搶先。

悠遊卡公司副總經理林季良表示，悠遊付剛推出確實關注度沒預期熱烈，仍需持續加強宣傳，但公司推出悠遊付、各類悠遊卡並沒有相互取代的想法，而是讓消費者有更方便、多元的選擇；另外，每年也與蘋果公司接觸1到2次，期盼蘋果公司看到台灣悠遊卡市場，開放感應功能，會持續努力爭取。

有關多數便利商店還不能用悠遊付，林季良則說，目前頂好、萊爾富已可用QR掃碼交易，預計今年包含OK、7-11、全家等3大便利商店都將能使用悠遊付交易，便利性增加後，使用率也將提高；至於悠遊付在捷運使用占比約0.1%，其實競爭對手上線約2年，在高雄捷運的每日使用人次約1600、1700，公司也信心上線半年能，大眾捷運的使用人次能超越對手。