淡水首座寵物公園有譜 民眾：不用跑到蘆洲了
新北市淡水區新市二路和崁頂三路口的空地，原為淡海新市鎮捷運變電所預定地，但因閒置未用、雜草叢生，市議員陳偉杰日前召集相關局處會勘後，決議朝「新北綠家園」方案規劃，另因許多民眾陳情，淡水沒有寵物公園可讓毛寶貝盡情奔跑，該地也有望打造為首座寵物公園，讓民眾不需大老遠跑到三重、蘆洲。
陳偉杰指出，該基地面積約1446平方公尺，由於地勢有高有低，且緊鄰公司田溪陡坡，扣除安全距離邊界後，約莫還有350平方公尺平地可用，但因該地為捷運變電所預定地，長期閒置，十分可惜。
陳偉杰表示，經與新北市府了解後，該地將來不會設置變電所，且尚未有其他規劃，因此日前邀請捷運局、城鄉局、農業局、淡水區公所到場會勘，決議由公所規劃圍籬區，並朝「新北綠家園」方案規劃，後續請景觀處進行簡易美化，讓空地更清爽明亮。
此外，淡水新市鎮遷入人口日增，許多民眾家中都有飼養寵物，卻因淡水沒有寵物公園，民眾只能大老遠跑到三重、蘆洲。陳偉杰說，未來也將爭取打造為首座寵物公園，滿足民眾需求。
城鄉局表示，由於該地為淡海新市鎮都市計畫中的捷運變電所、變電站用地，為中央管轄，後續將彙整地方意見後，檢陳至內政部營建署參考辦理，納入「淡海新市鎮特定區主要計畫」第3次通盤檢討作業規畫評估。
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