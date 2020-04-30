擴大管制兵推參照紐約 柯文哲重申不贊成封城演習

因應新冠肺炎，台北市長柯文哲今天主持擴大管制兵棋推演，模擬未來若因境外移入案例造成北市有多重群聚感染情形。他會後重申，不贊成舉辦封城演習，但依照不同情況要寫好劇本。

台北市消防局指出，推演主要參考美國紐約，情境議題包括學校停課、非必要的公司與企業在家上班、餐飲業僅提供外帶、各類活動及聚會取消或延後、民眾減少出門等，管制目的是阻斷病毒傳播路徑，避免疫情擴大。

不過，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情爆發以來，台灣首度連續4天零確診，有媒體質疑台北市政府如今才進行兵推，可能為時已晚。

柯文哲上午主持兵推後，接受媒體訪問時表示，整個世界是地球村，各國疫情仍相當嚴峻；受邀參與的台大教授陳秀熙表示，新冠肺炎仍處於世界大流行的狀態，台灣的情形則要視政府境外管制而定。

陳秀熙說，防疫視同作戰，而依據傳染病防治法，地方主管機關與中央進行兵推演習，像是對未來疫苗出現前的防疫部署準備，讓中央跟地方有機會做溝通跟協調，對台灣也好、國際間也好，都是一個楷模。

柯文哲則表示，利用演習整合跨局處解決問題的能力，訂定一套規則，依照不同程度進行管制，在面對疫情時會更有自信，他並引前總統李登輝的話，稱要寫好18套劇本。

台北市政府今天上午9時至11時針對新冠肺炎舉行擴大管制兵棋推演，模擬未來若因境外移入案例造成北市有多重群聚感染、包括外籍移工、遊民及學生有多人感染且感染源不明並快速增加情形。

擴大管制分為準備、執行、解除三階段，針對交通管制、民生物資供應、醫療資源、政府機關持續運作、學生居家學習、弱勢族群照護及街友安置等23個議題進行推演。