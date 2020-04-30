官員致歉...民眾求助紓困打台北1999 竟語音促找勞動部

受新冠肺炎影響，衝擊各行各業，北市勞動局今天赴市議會工作報告，市議員指出，在勞工最需要協助的時候，現在撥打市民當家熱線1999，語音竟第一時間請民眾改撥「1955勞工諮詢申訴專線」，且六都唯獨台北市這樣，痛批相當荒謬；台北市勞動局長陳信瑜當場致歉，坦言觀感不佳，會進行檢討。

北市勞動局長陳信瑜也說，之前已接獲民眾類似反應，市長柯文哲昨天裁示，要求各局處成立窗口，打到1999時，就要做分類分流，今天進行跨局處會議，只要整合好，最快今天就會調整。

北市勞動局今天赴市議會工作報告，民進黨市議員簡舒培詢問，受到疫情影響，她調閱資料，台北市通報縮減工時的公司449家、受影響勞工6632人次；陳信瑜補充，其實正在加速累計，已達9000餘人。

陳信瑜表示，中央針對減少工時，有提供相關補助，勞動局內成立單一窗口，協助不知道權益的勞工，她也要求局內同仁，了解中央紓困方案的條件及對象。

不過，簡舒培質疑，她接獲很多民眾反映，撥打市民當家熱線1999，語音竟第一時間請民眾改撥「1955勞工諮詢申訴專線」洽詢，並當場播放語音內容，讓官員尷尬靜默。

簡舒培反譏「是接到紓困電話很煩？」知道民眾撥打1999語音，就是要問紓困，就趕快改撥1955，她也撥打六都專線測試，唯獨台北市這樣做，讓人感到暴怒，根本是叫民眾別打來，對勞動局同仁也是羞辱。

陳信瑜當場表達歉意，指這觀感非常不好，必須要檢討，並坦言自己也曾聽聞類似狀況，之前府內晨會時，也有表達問題，市長柯文哲已裁示，各局處成立窗口，1999就要做分類分流，最快今天整合、上線。

不過，對於陳信瑜坦言已在內部會反應，結果1999語音卻沒立即調整，讓現場議員詫異。無黨籍市議員林亮君指出，既然已在府內晨會反應，其實這有失職，民眾第一時間找北市府求助，就是撥打1999。

社民黨市議員苗博雅狠酸，民眾打電話向辦公室詢問紓困方案，他助理回答的內容，都比1999語音還多，他也納悶，民眾怎不打給北市府詢問，答案今天終於揭曉。