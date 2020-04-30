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影／金山老街3階段管控人潮 侯友宜：「大家再忍一忍」
五一勞動節連假即將來到，新北市長侯友宜今天到金山老街和商圈，了解3階段人潮管制措施。侯說，新北市已連續10天零確診，「大家再忍一忍」，等這一波疫情過了，再漸進式、安全性的讓民眾慢慢進來老街遊玩、消費。
金山老街3月底曾誤傳有歐洲返台女子去遊玩，事隔10多天，中央流行疫情指揮中心又公布「268號」新冠肺炎本土確診病例，2月29日曾到過金山老街。區公所兩度全面消毒，化解外界疑慮，但商機已受波及，商家苦惱不已。
迎接五一勞動節商機，金山商圈業者和攤商多所期待，但對防範疫情也不敢掉以輕心。金山區公所已在老街一帶規劃設置個7個管制站，分3喈段分控管人潮。
侯友宜上午11時許抵達金包里慈護宮，參拜過後沿著老街行走，視察區公所規畫方案時說，金山老街的生意因為疫情大受影響，感謝商圈店家及攤商配合市府防疫作為。連假期間仍要做好單一出入口管控、佩戴口罩、量測體溫，撐過這段艱難時期。
侯跟商家說，新北市已經連續10天零確診，「大家再忍一忍」，連續假期把人潮控制好，讓這一波疫情過了、舒緩以後，再慢慢「開放」，漸進式、安全性的讓民眾慢慢又進來，「大家加油」。
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