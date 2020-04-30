若挺過五一防疫 侯友宜：逐步解封建立新安全生活模式

明天就是五一連假，新北市長侯友宜今早召開新冠肺炎防疫會議，侯友宜表示，連續多天零確診的民眾預期心理，加上天氣不錯，擔心湧進景點，呼籲沒必要不要趴趴走，「絕不允許造成疫情破口」。侯友宜也再透露，若挺過五一及磐石艦疫情，下一階段要面對的課題是「確保防疫並建立新型態安全生活模式」，希望新北市建立起漸進式解封典範。

侯友宜表示，防疫尚未完全解除警報前，市府及區公所仍要處在備戰狀態，事先宣導、即時監控、即時行動。也呼籲民眾忍一忍，五一這波不群聚及磐石艦觀察期挺過去，疫情舒緩的話，「很快我們會採取不一樣的措施」（新北公有封閉場館的管制措施是否要逐漸開放）。

侯友宜指出，下一階段要面對的課題，是確保防疫建立新型態安全生活模式，他說，「易收難放」，要放絕對是漸進式的開放。新北市要有步驟、順序的完整告訴民眾，讓民眾有所遵循。

他也透露，原本周六將召開的應變會議，將改到周日早上，請各局處、公所把逐步管制開放的做法，互相討論、定案，下周就逐步做到位，希望在新北能夠建構典範。

觀旅局強調，「在群聚發生之前就採取作為、該封就封」。觀旅局表示，新北市全市共有157個監測點，包括商圈、夜市、市場、公園、步道、漁市及碼頭、風景特定區，其中假日人潮可能較多有72個。

觀旅局表示，透過即時畫面、1968人潮警示、景區旅館訂房平均住房率5成、中華電信手機定位、國家災害防救科技中心座標監測等監視，匯入新北市災害應變中心。侯友宜說，新北自己觀測的遠超過中央給我們的15個，地方首長所有夥伴自己要負起責任。

觀旅局指出，管控三階段的第一步是提前預警、第二部快臨界時採取一出一進管制，第三步若超量該封就封，全面禁止進入。觀旅局表示，新北市觀旅網的景點「人潮儀表板」，也分成三種提醒「停車場管制中，停車一出一進」、「不建議再前往，人潮已眾多」及「人車禁止進入，人車飽和封閉」。

侯友宜表示，必要出門前，要記得看資訊平台，了解人潮、車潮大概有多少，不要到目的地很掃興。

此外，經發局表示，發文給新北市14個百貨公司、28量販店，在母親節檔期要求業者做好防疫，包括酒精、量體溫、人流管制、廣播、社交距離，也希望禁止花車、限時搶購避免人潮群聚。