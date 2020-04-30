聊天提小英和練台生吃飯？柯文哲：總要提一個認識的人

台北市長柯文哲遭議員爆料常到錢櫃董事長練台生家吃飯，柯公開否認，但和議員私下聊天時卻說「那是小英，不是我」，昨也遭總統蔡英文否認。柯文哲上午主持防疫兵推，事後受訪，媒體問柯，聊天為何要提到小英？可以講其他人名字，柯文哲想了一下說，「可是我們常常東提西提，總是要提到一個我們認識的人啊。」

柯文哲也說，對於小英吃飯問題，他最近一直思考一個問題，台灣這種假新聞24小時不澄清就變真新聞，不管議員 、名嘴隨便講一講，變成新聞在傳播。他也知道那是假的，但要去告他嗎？告不完。

柯文哲說，這要去問議員李明賢，柯文哲一年去練董家吃兩次飯，是聽誰講的？問他也不敢講，就隨便講講，他看到新聞，在路上遇到李明賢，還跟李講，「你怎麼亂寫」。

柯文哲說，其實跟李明賢也沒有甚麼交惡，私下見面還會開玩笑、聊天，我問他 「你是要寫小英寫錯，想到去寫柯文哲，是不是？」 故事就是這樣，但傳成柯文哲講小英去跟練台生吃飯，這就是穿鑿附會，昨天也看過網路上「1450」蜂擁而上，台灣社會就是這樣。