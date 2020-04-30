六都防疫網路好評亞軍 鄭文燦：仍要戒慎恐懼

網路溫度計近日發布最新調查，透過檢疫、紓困、預防、宣導4面向觀察六都首長在防疫各個議題的網路聲量、好評影響力表現進行數據分析，桃園市長鄭文燦拿下第二，僅次新北市長侯友宜，鄭受訪說，六都首長都很拚，都希望把防疫工作做到位，各有不同超前部署，但他認為疫情尚未結束，還是要戒慎恐懼，提早封住破口最重要。

根據這份28日出爐的六都首長防疫百日網路好評影響力排名，新北市長侯友宜拿下第一，桃園市長鄭文燦第二、台南市長黃偉哲第三、台中市長盧秀燕第四，高雄市長韓國瑜排名第五，台北市長柯文哲則墊底；鄭文燦在近期的防疫民調都位居前段班。

鄭文燦今天被問到這份網路好評影響力排名第二，他說，防疫無分中央跟地方，「我想在疫情沒有結束以前，我們是要戒慎恐懼，把每一個可能的破口都要提早把它封起來，我想這是最重要的」，不過現在疫情略有趨緩，五一的連假會是一個考驗點。

鄭文燦說，五一連假實施人流減半的政策，他認為大家待在家也很好，在家裡也可以享受家庭生活的樂趣，所以五一連假不一定要趴趴走。

至於後段班分別是韓國瑜、柯文哲，記者問鄭文燦有什麼可以戒慎恐懼的地方嗎？鄭文燦沒有正面應答，僅說「每個首長都希望疫情趕快過去，地方政府也都上緊發條，當然如果有些地方，努力完成這些防疫的任務，我相信是所有首長的責任。」