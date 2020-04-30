新北環保局夏季節電活動搶禮券 節電診所教社區省電

新北市2020年「夏月節電中、揪團來省電」競賽活動開跑，市民揪滿10戶於6月30日前可報名參加，第一名隊伍還可獲10萬元禮券；社區組第一名可獲5萬元到15萬元禮券。環保局「節電診所」同步提供免費節電諮詢服務，節電醫師團將出動協助，報名到今年10月30日，限90個社區。

因應新冠肺炎疫情，2項活動均可線上報名。

環保局於2014年起推出省電活動，鼓勵市民組隊參賽省電搶大獎，截至2019年底已累計省電近446萬度，相當於新北6000戶家庭的年用電量，省下電費約1700萬元，總減碳量2377公噸。節電醫師團成立11年來透過節電診所為社區公共用電把脈，已診斷869處社區，每年協助省電4844萬度。

歷年得獎隊伍都有節電小撇步，包括汰換為節電設備；改變用電行為如隨手關燈、減少家電待機時間或使用切換式延長線開關等。近2年繼續推廣清涼屋頂，在屋頂塗隔熱漆、鋪隔熱磚、建置屋頂農場綠化降溫，也很有成效。

節電醫師診斷內容包含公共空間照明、電力系統、水資源、空調、建築綠化、隔熱降溫等，社區只要照著報告書改善，可在近期公共電費單中看到成果。

以林口一品馥麗社區為例，節電醫師建議變更契約容量變更，改善照明及省水裝置，每年用電量從6萬9612度下降到4萬6737度，約省下10萬元電費；新北市新莊區合康百世達社區綠屋頂等綠化措施降溫節電，效果也非常明顯。