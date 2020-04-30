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北市今兵推已太晚？ 柯文哲：十八般劇本要寫好

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市上午9時在台北市災害應變中心舉辦新冠肺炎擴大管制兵棋推演，由市長柯文哲擔任統裁官。圖／台北市政府提供
台北市上午9時在台北市災害應變中心舉辦新冠肺炎擴大管制兵棋推演，由市長柯文哲擔任統裁官。圖／台北市政府提供

北市上午9時在台北市災害應變中心舉辦新冠肺炎擴大管制兵棋推演，由市長柯文哲擔任統裁官。對於台灣這幾天連續零確診，今天做演練時間點太晚？柯文哲說，他也不贊成辦什麼封城演習，但計畫書要寫好擺在桌上，引用前總統李登輝講的，十八般劇本要寫好。

柯文哲說，台灣未來的問題，因目前是地球村，世界各國還是非常嚴重，除非嚴格、完全鎖國，否則還是有病例進來，台灣不設防，像韓國一下子跳到上萬，或新加坡一天上千例，所以要應付的是，不預期的病例出現很多時，不同的病例數、有不同的管制程度範圍。

台北市上午9時在台北市災害應變中心舉辦新冠肺炎擴大管制兵棋推演，參加人員包括台大公衛學院副院長陳秀熙、聯醫副總院長璩大成、台大醫院醫師石富元、台大地理環境資源學系主任溫在弘、交通部組長蔡俊業、農委會科長劉玉文、衛福部科長劉俐萍、CDC北區副主任劉士豪、消防署組長周文智、33化兵群指揮官李煜森、陸軍司令部教官潘道雄、台北後備指揮部指揮官劉東奇。

陳秀熙說，台灣雖然處在零確診，但要靠境外管制多高，境外政策什麼時候要改變，就會影響境外至本土個案，每個地方主管機關都可以跟中央配合做防疫推演和演習，這是好事 ，因為防疫視同作戰，台北市可以做，在疫苗沒有開發前，防疫提前部署可以讓中央、地方有機會可以做很多溝通和協調，對其他還沒有疫情爆發的地方，台灣可以做模範。

至於不同疫情數有不同管制？一個行政區發生多少就要管制？ 柯文哲說，一次演習不是一次全部解決，不同程度的管制，沒戴口罩不准出門和沒有戴口罩不准上捷運，還是有多判斷，市府會隨時監測疫情的狀況，劇本寫好，疫情管制到什麼程度，沒有固定的劇本，像方艙醫院什麼時候要出現。

柯文哲說，這次只有做定性的演練，還有定量的，會精確再做一次 ，先記錄還有什麼問題沒有解決，解決再做第二次，常常是一次又一次的演習，SOP愈清楚。

至於是否有和中央溝通？邀請陳時中、張上淳？副市長黃珊珊說，北市有和中央開會，包括農委會、交通部、經濟部 ，也有邀請張上淳 、 陳時中，但他們今天有事。

北市 柯文哲 疫情

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