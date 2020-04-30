柯文哲要調查稽查制度 考慮八大行業連線消防局

台北市錢櫃林森店火警燒出公安問題，市長柯文哲就稽查制度缺失致歉，強調會檢討改進。他今天表示，會成立專案小組了解過往稽查有無缺失，同時考慮八大行業受信總機系統與消防局連線。

他說，會由政風處組成專案小組了解過往稽查制度是否有缺失，之後再找外部專家進一步了解情況，「我不認為是人為的弊端，常常是系統不好用」，他強調，為何稽查無效才是要檢討之處，而調查完畢後，該懲處的就要懲處。

柯文哲上午主持「台北市因應嚴重特殊傳染性肺炎擴大管制兵棋推演」，會後接受媒體訪問時，做上述表示。

錢櫃KTV林森店26日發生火警，因排煙、灑水、消防警報、住警器、廣播系統等消防設備全面關閉，民眾逃生不及，造成嚴重死傷，而這把火也燒出種種問題，如107年至今共安檢20次，全數合格，引發質疑只是帳面數字。

意外發生後，柯文哲下令全面清查電影院、KTV等密閉性公共場所，而好樂迪景美店、朝代大戲院等消防安全檢查不合格，被勒令停業。錢櫃南京店、中華新館、松江店、敦南店同樣也因檢查未過，勒令停業。

柯文哲昨天在國民黨市議員要求下致歉，並表示「慚愧成分居多」，坦言現行稽查制度有缺失，會深刻反省跟檢討，同時表示，消防法規只能要求違規業者限期改善，應修法。

他今天表示，「我們不是100分，一定有缺點，我們承認有缺點存在，再去把它改正就好」。

不過，他也重申，當業者動態違規被抓到時，消防法規只能要求限期改善，下次複查自然會合格，所以應要修法，但自律也很重要，民眾應遵守法律，政府例行檢查只是多一層保障，否則防不勝防，強調人民守法文化還是要建立。

對於受信總機系統與消防局連線一事，柯文哲認為，若科技上做得到，只限八大行業、甲類場所，可以考慮。