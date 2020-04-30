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新北漁人碼頭啟動停車場直播 出門不怕人擠人
明天起就是五一連假，為了控管假日旅遊人潮，新北市漁業管理處將針對漁人碼頭、富基漁市及龜吼漁市等地點進行人流與車輛管制，民眾還可上網看停車場即時影像，避免因人潮太多無法停車。
漁管處表示，目前已經啟動漁人碼頭停車場即時影像，可上YOUTUBE查詢「漁人碼頭停車場」，提供民眾線上查看停車狀況，停車場原可停放440輛車（含大型車、小型車、機車），若達50%（220輛車），就會暫停入場，並以電子看板及不定時廣播通告。
富基漁市跟龜吼漁市因為沒有線上監視系統，則是以人力控場，漁管處表示，富基漁市停車數若達90輛車，就會暫停入場，控管人數最多585人；龜吼漁市因場地較小，最高管制數量160人為基準，隨即啟動人工控管暫停民眾入場。
漁管處表示，出入口皆有管制及現場測量體溫，未帶口罩或體溫超過37.5度者謝絕入場，當遊客數量過多造成交通問題時，漁業處、區公所及警察局將啟動聯合交管及宣導，疏散人流。
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