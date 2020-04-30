侯友宜：若五一連假防疫無虞 考慮漸進式開放

新北市長侯友宜在防疫會議中表示，擔憂好天氣加上連續零確診，會讓民眾防疫心態鬆懈，因此要嚴格控管，不容許防疫破口，若五一連假防疫無虞，則可考慮管制措施漸進式開放。

侯友宜今天上午主持因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情新北市災害應變中心第50次應變會議。他在會議中裁示，五一連假的好天氣加上連續4天零確診，擔憂民眾會因為疫情舒緩，一窩蜂湧至各個風景區景點。

侯友宜強調，在防疫還沒完全解除之前，尤其在磐石案的尾聲，仍然要戒慎恐懼，因此仍要求各局處、公所、分局等第一線夥伴都不能鬆懈，絕不容許有造成疫情破口的事情發生。

侯友宜表示，觀旅局統計的監控處遠超過中央給地方的15處，五一連續假期不要像清明節連假一樣，造成大家的憂慮。

會議中，新北市政府觀光旅遊局局長張其強表示，針對明天開始的五一連假，包括商圈、夜市、景點、登山步道、風景區等新北市人潮聚集場域監控點，合計共157處，其中符合假日人潮可能群聚點共72處。

監控方式部分，監視器可提供即時畫面，讓民眾可透過網路即時觀看；1968App人潮警示點部分，新北市一共列了15個警示點做參考；觀旅局也針對有大型旅館的景區，設有主要旅館預訂房間統計表，住房率達到5成就會和地方區公所預警。

觀旅局也和國家災害防救科技中心合作手機定位系統，可以依照事前輸入的各地區座標，再以中華電信的手機用戶定位進行人流粗估，全市目前有47個特定地點，包括1968App沒有標示的山區步道，地點數量之後還會再增加。

觀旅局也設計了新北市景點人潮儀錶板，針對全市157個監測點，在新北觀旅網等網站上，即時提供給民眾參考。

管控方式則分成3階段，人、車大量進入時會提前預警，停車場停滿5成就會開始實施管制，最後則是全面禁入，若民眾強行進入，可依觀光發展條例第64條開罰新台幣5000元以上10萬元以下罰鍰。

新北市政府教育局報告表示，5月16日、17日是國中教育會考，因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，也將是家長第一次不能陪考，學生也要全程戴口罩，考場要開冷氣和窗戶。

教育局也推出4個安心防疫配套措施，包括全國最早的全市考場學校模擬演練，針對新北市28所考場學校，在5月6日進行模擬演練。

除此之外，考場學校與國中學校也將召開疫情小組會議，並提供新北考區3萬1986名考生午餐隔板，同時禁止補習班校門口發放傳單；侯友宜表示，新北市是全國第2大考區，務必要謹慎處理。

侯友宜最後裁示，若五一連假管制無虞，可以考慮管制措施逐漸開放，「但絕對是漸進式開放」，市府各局處也在討論要如何開放，在防疫的下一個階段，建立一個新形態的安全生活模式。