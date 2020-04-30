疫情衝擊打工族 新北釋270暑期工讀名額

新冠肺炎疫情衝擊各產業，也造成許多民眾失業，再過2個月就是暑期打工潮，因應疫情關係打工職缺未必足夠，新北勞工局指出，就服處提供270個暑期工讀名額，明起開放登記，預計6月4日辦理公開抽籤。

勞工局指出，工讀期間自2020年7月13日至8月31日止，以時薪158元計算，每天8小時，7月120小時、8月168小時，工讀地點為新北市政府各局處及所屬機關，符合資格者須在5月1日至5月20日向就業服務處報名。

勞工局說，工讀計畫是針對設籍新北市的在學青年，體驗公部門職場的機會，並培養就業技能、訓練面對就業時應有的態度、提升溝通表達能力，建立正確的職業觀念，強化就業準備。

勞工局指出，符合條件的學生，若另外符合特定對象條件及因新冠疫情導致非自願失業勞工子女，將列入優先抽籤名單。報名簡章可至「新北市人力網」網站下載。

除了市府工讀機會，勞工局表示，另有提供各公司廠商多元工讀職缺，例如餐飲業、行政助理等工讀職缺，有需要的學生也可向就業服務處各站台登記媒合。