台南市北區開南街違停嚴重 警方:將加強巡查取締

讀者向本報反映，台南市北區開南街一帶，有不少住戶將轎車垂直停放路面邊線前，一整排都違規停車，甚至有轎車併排停車，行人被迫走在大馬路邊，加上住來汽機車多，造成行人險象環生，要求轄區警方加強取締及開單，以免發生意外。市警五分局說，對於違停情形，已要開求轄區派出所加強取締。

阮姓讀者指出，他曾向警方反映，位於北區開南街鄰近果貿二村社區周邊，有一整排轎車停在路邊，但該路段有路面邊線，依交通管路罰處條例55條規定，路面邊線不能臨時停車，警方應該加強取締，以免違停危害行人安全。

台南市警五分局說，果貿二村社區周邊違規停車案，經派員到場查處，開南街整段車道寬約8公尺(兩側未繪設路面邊線)，迄果貿二村社區路段，路幅擴大為12公尺，但車道寬度不變，鄰果貿二村社區一側繪設路面邊線，與社區建築線距離約4公史，周邊住戶車輛採與路面邊線垂直方式停放。

警方說，經現場勘查，開南街整段車道寬為8公尺，在果貿二村路段(12公尺路幅)並未改變車道配置，車道寬仍為8公尺，除建請工務局設法擴寬外，對於民眾反映周邊違規停車情形，責由轄區開元派出所派員加強巡查、取締。