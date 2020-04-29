聽新聞
test
0:00 / 0:00
基隆在金山溫泉區規畫金包里文教中心 將招商引資5億
基隆市政府一塊市有地位在新北市金山區境內，因溫泉資源豐富，市府已規畫為「金包里文教中心」，未來計畫採取BOT方式委外經營，市府日前已依促參法公告先期規畫報告書，今年下半年啟動招商，徵求民間廠商參與，希望引資5億元投入，打造擁有80個房間的金包里文教中心，作為教師訓練及餐飲等使用。
基隆市政府指出，金山區五福段的18筆3000坪的土地為基隆市府所有，在1907年由育英社捐的，本來是農業用地，後來變更為教育休閒專用區。該用地坐落在金山區龜子山路和環金路旁，交通方便，地段好，地下溫泉豐沛，與附近公共溫泉浴室同屬酸性硫磺鹽泉，水質極佳，極具開發價值，基市府規畫作為教育訓練中心及溫泉會館等，計畫以促參方式獎勵民間投資開發。
基隆市政府籌備BOT開發過程中，曾發現該用地被列冊為「龜子山遺址」，文化局向新北市政府提出考古挖掘申請，以便確認地底下是否還有古物。2018年挖掘後0，考古團隊評估該計畫開發區域及後續開發行為，不影響原文化層。但與遺址範圍相互重疊處，靠近龜子山遺址坡腳，應盡量避免開挖行為，若無法避免，須於施工期間委請專家學者進行考古監看。
基隆市政府財政處說，此案近日有重大進展，日前已經通過可行性評估及通過先期規畫審查，已依據促參法規定辦理，本月20日起10天公開先期規畫報告書資訊。但計畫內容尚須新北市政府都市設計審查、交通影響評估，及交通部觀光局的建築審查等程序。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言