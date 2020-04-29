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捷運汐民線現曙光 今年可望通過環評

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
捷運汐民線二期環評第三次小組會議審議，今建議修正通過，台北捷運局會在6月底將修正內容送至環保署，再提至大會審議，渴望今年就能通過環評，並進入下階段綜合規畫。圖／新北捷運局提供
捷運汐民線二期環評第三次小組會議審議，今建議修正通過，台北捷運局會在6月底將修正內容送至環保署，再提至大會審議，渴望今年就能通過環評，並進入下階段綜合規畫。圖／新北捷運局提供

捷運汐民線二期環評第三次小組會議審議，今建議修正通過，新北捷運局長李政安說，台北捷運局會在6月底將修正內容送至環保署，再提至大會審議，樂觀的話今年就可通過環評，並進入下階段綜合規畫，期望2022、2023年能夠順利動工。

台北市長柯文哲先前形容汐民線是「盲腸線」，並指出「有空再說」，引來汐止地區民眾反彈，其中關鍵因素就是二期環評遲遲無法過關，今環評審議傳來好消息，只要把相關問題補正，可望進入環保署大會進行審議。

新北捷運局指出，修正內容包括民生社區路線是否仍有反彈意見，另也須修正沿線施工具及運輸車輛管理、營運具及運輸車輛管理、站體內二氧化碳排放量監測、施工期間逕流廢水減輕措施、沿線樹木移植及補植規劃等項目。

李政安表示，汐民線全線橫跨新北汐止、台北市區，第一期（汐止到內湖）環評在2010年已通過，第二期（內湖到大稻埕）目前還在環評階段，若今年順利通過，第一、二期就能進行綜合規畫，下階段預計需要2年的時間審議。

李政安說，未來綜合規畫通過，會爭取一次核定並優先興建東湖站至汐止方式，工程預計9年的時間，而全線完成則需要14年的工期，汐民線全線將會有15站，其中新北轄內則有5站。

李政安指出，汐止民眾已等待該捷運許久，會爭取汐止到東湖路端優先興建，提早解決汐止地區的交通問題，其餘台北市路段順利完成，將會提供更便利的大眾運輸交通路網。

汐止 環評 捷運

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