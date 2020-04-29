愛鄉護農會捐助300萬 讓金山4小學吃到在地友善米

金山在地團體「愛鄉護農會」今捐助300萬，給金山在地四所國小辦理食農教育及契作在地友善米，新北市長侯友宜頒發感謝狀時表示，除了讓學生的營養午餐可以吃到在地生產的彩田友善米，也能體驗家鄉友善農業環境。

愛鄉護農會是由會長許書訓與夫人周美代組成，許書訓表示，護農會這次透過友善契作平台大聯盟媒合，3年總計捐贈300萬元給金山在地四所小學，讓學生可以契作在地友善米及辦理食農教育課程。

侯友宜表示，除了讓學生的營養午餐可以吃到在地生產安心又安全的彩田友善米，也能體驗家鄉友善農業環境，感受金山的美好，進而珍愛大自然，盡力守護友善環境，達到永續發展的目標，這是建立人與土地間緊密關係非常重要的關鍵，也是目前北海岸發展的重要一環。

農業局補充，之後預計在校園周邊建設水田，規模雖不大，但可透過契作跟食農教育課程，可以讓學生體驗插秧、採收等農作過程，也可以吃到自己種的米。

市府推動「友善田園區域計畫」，理念是將農業生產結合環境生態，輔導農友從事友善耕作及協助銷售，全市友善耕作農友已有196位、面積達227.5公頃。