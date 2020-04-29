聽新聞
test
0:00 / 0:00
愛鄉護農會捐助300萬 讓金山4小學吃到在地友善米
金山在地團體「愛鄉護農會」今捐助300萬，給金山在地四所國小辦理食農教育及契作在地友善米，新北市長侯友宜頒發感謝狀時表示，除了讓學生的營養午餐可以吃到在地生產的彩田友善米，也能體驗家鄉友善農業環境。
愛鄉護農會是由會長許書訓與夫人周美代組成，許書訓表示，護農會這次透過友善契作平台大聯盟媒合，3年總計捐贈300萬元給金山在地四所小學，讓學生可以契作在地友善米及辦理食農教育課程。
侯友宜表示，除了讓學生的營養午餐可以吃到在地生產安心又安全的彩田友善米，也能體驗家鄉友善農業環境，感受金山的美好，進而珍愛大自然，盡力守護友善環境，達到永續發展的目標，這是建立人與土地間緊密關係非常重要的關鍵，也是目前北海岸發展的重要一環。
農業局補充，之後預計在校園周邊建設水田，規模雖不大，但可透過契作跟食農教育課程，可以讓學生體驗插秧、採收等農作過程，也可以吃到自己種的米。
市府推動「友善田園區域計畫」，理念是將農業生產結合環境生態，輔導農友從事友善耕作及協助銷售，全市友善耕作農友已有196位、面積達227.5公頃。
金山國小校長戴雲卿表示，以金山國小及附幼舉例，全校總計600人，一個月預估需要1145公斤的米，有機米的數量不多也比較貴，四所學校總計約1300人，感謝愛鄉護農會捐款，讓學生可以吃到彩田友善米。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言