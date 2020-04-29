台中中山國中棒球隊創佳績 蔡其昌牽企業贈200雙釘鞋
台中市中山國中棒球隊日前榮獲國中硬式棒球聯賽全國亞軍，但卻傳出經費有限、球員裝備亟需擴充更新的消息。立法院副院長蔡其昌獲悉，今邀請鑽石運動用品集團給予協助，贈送價值40萬元的棒球釘鞋200雙給棒球隊員們。
鑽石運動用品集團是全球前10大知名運動鞋及運動產品的生產企業，營運長陳立宗先生是台中人，熱心公益，對於幫助社會弱勢團體不遺餘力。
代表該集團出席的常立武指出，鑽石運動用品集團秉持「取之於社會，用之於社會」的精神贈送球員釘鞋，也祝賀棒球隊榮獲全國亞軍。另外，希望透過贈鞋活動，吸引各界對棒球運動的支持與重視，更希望球員未來行有餘力，也能回饋社會、薪火相傳。
蔡其昌說，中山國中棒球隊是傳統棒球勁旅，由總教練藍文權所帶領，在沒有後援會的情況下屢創佳績，相當難能可貴。台中市應該全力支持基層棒球，希望社會企業可以投入基層棒球的培育，選手才能在無後顧之憂的環境下培訓，做好基層扎根，未來才有在世界揚眉吐氣的機會。
他勉勵棒球隊員們努力追夢，或許下一個MLB球星就來自於中山國中棒球隊。
中山國中校長翁麗鳳說，感謝蔡其昌副院長和鑽石運動用品集團愛心捐贈釘鞋，讓學生有舒適的球鞋可以放心打球，學生們會善用這份愛心創造更好的成績，努力為台中市爭光。
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