議員爆料「常去練台生家吃飯」 柯文哲：4年前去過2次

錢櫃KTV大火傷亡慘重，台北市議員李明賢昨也於電視節目爆料，指「柯文哲過去一年，去練董家吃飯好幾次，兩個關係非常好」，柯文哲下午拜會國民黨議會黨團，並針對 4月26日林森北路錢櫃KTV火災進行專案報告，柯文哲被問到此事時也否認，並指4年前好像有吃飯，後來沒有。

另外，柯文哲私下與李明賢聊天，還說和錢櫃董事長練台生家中吃飯，「那是小英，不是我」。台北市政府下午也澄清，副發言人黃瀞瑩說，關於市長跟議員的私下談話，議員稍早已有說明，並還原當時情況；且蔡英文總統也於方才行程中回應此事，因此本府不多做說明。

柯文哲今中午至國民黨議會團報告火災善後，議員游淑慧也柯，這2天有沒有接到練台生電話？柯說，練台生沒有打給他，也沒接到練的電話，絕對1年內沒有到練家吃飯；另有議員追問柯，那1年以外呢？柯回說，4年前好像有，剛上任時，有去過2次。柯說，後來見面是拜訪媒體行程或上節目。

對於柯文哲去練台生家吃飯，黃瀞瑩說，此事子虛烏有，呼籲外界停止相關揣測。對於錢櫃林森店大火，黃強調，北市府已針對現有機制進行檢討，並主動向外界與市民說明，然而，此事涉及重大傷亡，沒有人可以置身事外，對於業者之責任歸咎，也已經進入檢警調查程序。