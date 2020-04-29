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中角國小食農教育 學童用蚯蚓土種地瓜

觀天下 / 記者廖品涵/金山報導
金山區中角國小辦理戶外食農課程，老師帶著蚯蚓土要來種地瓜苗，透過實驗要來為孩子心中的疑問解答。 圖／紅樹林有線電視提供
金山區中角國小辦理戶外食農課程，老師帶著蚯蚓土要來種地瓜苗，透過實驗要來為孩子心中的疑問解答。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市金山區中角國小辦理戶外食農課程，讓孩子們疫情期間也可以遠離教室，走到戶外向大自然學習，本周課程蚯蚓老師帶著蚯蚓土要來種地瓜苗，還有一般土壤對照組的種植，要來比較看看差異，也透過實驗要來為孩子心中的疑問解答。

中角國小校長朱聖雯表示，疫情期間孩子們的校外教學活動都延後或是暫緩，不過中角國小的學童，因為參與農委會食農教育推廣計劃，幸福的擁有不一樣的戶外課程，這週在蚯蚓老師帶領下要來種地瓜，將要實驗看看蚯蚓土種出來的地瓜葉，個頭會不會比一般土壤種出來的葉片還大，有趣的實驗內容，引發孩子學習興趣。

食農教育推廣計劃規劃一系列的課程，都跟孩子的家鄉環境息息相關，期待透過鄉土的溫度，讓學生對於家鄉產生連結與愛鄉情懷，越到後面的課堂，將會越精彩，而蚯隱農場也期待在課堂間，讓孩子不只是學習到書本上的理論，還要透過雙手去實驗與實踐。

蚯隱農場場主王廷宏說，在這次種植地瓜苗的課程中，看似簡單的種植、澆水，其實還包含植物認識與種植技巧的學習，還有也希望透過對照組的觀察，去解釋孩子心中加了蚯蚓土的作物是否真的會長比較好的疑問，要讓理論在實務中做最好的印證。

食農教育 疫情

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