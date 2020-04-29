取材家鄉特色 平溪國小勇闖科展全國賽

平溪國小每年的科展主題都從家鄉做發想，今年的科展成果豐碩，除了一組研究平溪在地的苔蘚塗鴉，另一組研究手洗照片的古典顯影方法更是一舉拿下新北市特優，來自偏鄉的學生們將代表新北市參加全國賽，努力為校爭光。

平溪國小科展指導老師陸安表示，現代人通訊方便，手機照片一傳即到，較少人重視傳統手洗照片的方法與原理，平溪國小學生這一組研究「古典顯影」使用各種化學材質，包括蛋白相紙、藍曬，能呈現怎樣的相片質感，學生們的化學研究作品，在新北市各國小中脫穎而出，能代表參加全國賽，孩子們都是相當驚喜。

平溪國小校長鄭益堯表示，平溪國小在師長們齊心推動科展風氣下，年年屢獲佳績，孩子們也都能在科展研究中學到愈挫愈勇的精神與耐心，平溪區雖然位處偏鄉，然而可觀察到的學習資源頗多，像是大自然的豐富生態，學生也從中找到不少題材。

此次獲得佳作的另一組因為平溪氣候潮濕多雨，特地研究在地豐富的苔蘚種類，哪種適合作為塗鴉材料，光是找尋學校附近的種類，就參考了三本以上書籍，鄉下地區因為娛樂少，學生更能專心在實驗與觀察，把握住在地的學習資源，期許平溪國小學子能在全國賽大放異彩，為家鄉及學校爭光。