結合南瓜特產 淡水店家串連美食地圖

淡水每年進入到五月就是南瓜的盛產季節，除了在六月有南瓜節慶活動之外，因受到疫情影響，在地店家為了要推動深度旅遊，並且結合在地農家刺激消費，由之間茶食器號招店家及更多的餐廳業者，打造淡水南瓜美食地圖。

招集人翁俊杰表示，最主要就是以小農產地到餐桌的概念，結合議員與農會的媒合，經由餐廳料理南瓜，以外帶的方式，能夠到淡水來野餐，以南瓜做為主題，集合在地店家的想法，創造出新亮點。

市議員鄭宇恩表示，希望能夠結合農會與在地小農的南瓜，除了從產地到餐廳，在疫情期間，更能夠再從餐廳將南瓜料理，外帶或是透過旅學堂的深度旅遊，回來到產地，在南瓜棚底下野餐，形成最好的善循環。

招集人表示，淡水瓜農採用棚架式栽培，非常適合用創新的料理手法做成好吃的美食，南瓜美食派對串連的店家各有專長與特色，無論是豐盛的午晚餐饗宴或是浪漫的下午茶，都將帶來極享受的美食體驗。

另還有「旅學堂」所規劃的拜訪南瓜小農的旅遊體驗行程，可以走訪南瓜產地、聽在地故事和欣賞壯觀的南瓜棚。期盼打造淡水南瓜美食派對地圖。