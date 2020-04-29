汐止新長安橋掉漆無光 沒有經費暫清洗

新北市汐止區新長安橋從通車到現在，轉眼也快十年，只是時間一久，外觀出現生鏽長青苔的情況，尤其汐止多雨，原本亮橘色的拱型橋，現在變的又舊又髒，所以，新北市議員白珮茹今(29)日會勘，只是礙於經費問題，決定先清洗，讓新長安橋有乾淨風貌。

長安里長楊清風說，汐止區新長安橋一開始通車，是顯眼的亮橘色，座落在基隆河上真的好美，不過，經過十年整個漆嚴重掉色，褪色再加上汐止多雨長青苔，現在看起來又舊又髒，尤其這座橋可以說是五堵地標，也是現在最夯的五堵自行車隧道必經之地，認為有礙市容觀瞻，希望能夠清洗或重新粉刷。

好天氣，不少民眾走路散步或是騎自行車，沿著基隆河自行車步道悠遊，有可以欣賞河畔美景，也有人專程停下來拍照，只是現在新長安橋掉漆嚴重，還可能有生鏽狀況，只礙於經費，當天也要求先進行清洗。

市議員白珮茹表示，目前已經移交給地方公所來保養，所以請公所近期內先清洗，洗乾淨後再檢視油漆有沒有鏽蝕，有鏽蝕的話，如果在保固期間內會請廠商進場維修，希望將新長安橋做整理，讓整個市容、還有來這邊休閒民眾的環境可以更好。