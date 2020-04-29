送香皂紙推防疫 雙溪公所讓在外洗手更方便

雖然近日肺炎新增比例數，連續為零，防疫仍不可掉以輕心，雙溪區公所準備兩百份可隨身攜帶的香皂紙與口罩，在今(29)日發送給區內獨居老人，推廣防疫三撇步「洗手、戴口罩、維持社交距離」，希望大家落實養成習慣。

雙溪區公所社會人文課長林月霞表示，雙溪區的獨居長者人口高達189人，在新北市各區中居冠，為此雙溪區公所今天特地造訪獨老家中，贈送防疫用的口罩與香皂紙，並宣導洗手保持衛生的重要。發送的香皂紙總共兩百份，希望長者們能妥善使用並養成良好衛生習慣，但請小心幼兒拿取誤食，須有成人監護再來為孩童洗手才較為安全。

透過「內外夾弓大立腕」的口訣，雙溪公所在建興公托中心教導在地長者們如何使用正確地乾淨洗手，並以防疫觀念有獎徵答，贈送可以隨身攜帶的香皂紙，在鄉下或室外缺乏洗手乳時都能使用。

天下為公社會福利慈善事業基金會秘書長王冠今表示，這次公所在公托中心，也以正在畫畫寫生的長輩們為範例，宣導戴口罩、室內通風及維持社交距離的重要。