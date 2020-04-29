警示熱點將增加到300處 侯友宜：地方也要及時掌握資訊

因應五一連假，交通部長林佳龍今天透漏，指揮中心擬將人潮示警熱點增加到300處，對此，新北市長侯友宜表示，高速公路1968是中央提供的輔具，過程有精進空間、改進就好，除了中央外，地方也要及時掌握資訊。

侯友宜今天下午出席「愛鄉護農會捐助金山地區國小食農教育計畫」見證儀式，侯友宜表示，防疫過程中每個人多做一點，就是防疫成功的一步，交通過希望透過中華電信提供的座標位置掌握人流，提供這樣的輔具他很感謝，有缺失改進就好，研判人流、車潮也要靠地方首長及其團隊透過手機影像及現場監看，即時掌握狀況，負起全部責任，新北市也會努力掌握更多據點。

人潮示警熱點擬將增加到300處，是否擔心因此衝擊各景點業者生計？侯友宜表示，不管示警點有多少，現階段最重要還是防疫，防疫做到位才有經濟可言，兩者要並行，疫情如果沒有掌控下來，經濟就會損失。

侯友宜表示，台灣已經多天零確診，守好關鍵這幾天，讓磐石艦最後期限趕快通過，民眾在連續假期做好量體溫、戴口罩、維持社交距離等，若大家都有做好，待疫情舒緩後，在最安全底線適度開放生活方式。