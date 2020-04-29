街頭藝人也受疫情影響 新北以工代賑渡難關

31歲的陳致瑋是花式籃球的達人，也考取雲林縣文化局的街頭藝人的資格，本來他想靠表演在街頭賣藝，未料新冠肺炎疫情持續蔓延，導致他失業長達半年，近期透過新北「好來工作」 以工代賑在社會局幫忙整理文件，陳致瑋說，希望疫情結束後，能成回街頭表演。

陳致瑋說，疫情爆發後也影響他擔任街頭藝人的表演機會，本來想參加中央「安心即時上工計畫」，但提不出勞保證明，幸好還有「好來工作」以工代賑，若疫情結束後他會繼續靠花式籃球專長，為自己人生奮鬥。

喜好打籃球的陳致瑋住在新北板橋，大學時期看到Youtube的影片從此迷上花式籃球，利用課餘的時間練習基本功，現在也會到板橋車站地下道鏡子區練習，讓球變成身體一部分，柔軟的肢體跟律動就像一名舞者。

陳致瑋說，大學因為母親身體出狀況，為了照顧母親、分擔家計而輟學，退伍後在便利超商工作3年，後來在北市和平實驗國小擔任工友時，有機會教導學生花式籃球，還有學生本來不愛運動，卻從此愛上籃球。

不過學校的人力仲介更換也導致陳致瑋失業，3年前他在雲林考取街頭藝人資格，但挑戰雙北的街頭藝人認證考試，每次都差1、2分，而新北街頭藝人制度將改採登記制，陳致瑋說，目前在等待開放登記時間，若開放就會前往登記。