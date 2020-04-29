議員索資要經市府同意？黃珊珊反說「這件事很離譜」

錢櫃林森店大火奪走5條人命，議員向市府調閱資料卻遇阻礙。議員許淑華表示，現在要向各局處索取大火資料竟要經過市府同意，痛批市府不該剝奪議會監督權；副市長黃珊珊強調，不是要經過市府同意，而是局處給議員資料時，要同步給市府，若議員有資料市府卻沒有，坦言「這是很離譜的事情」。

議員吳沛憶27日質詢時，拿出4月22日府級稽查紀錄打臉北市府，質疑明明涉及室內裝修，卻沒人通報，市府也未積極追查。黃珊珊說明，該紀錄未第一時間線上登錄，且26日發生火災，27日與市長開記者會，當下都不知道22日曾聯合稽查。

黃珊珊說，聯合稽查後，資料都還沒key入系統裡，相關同仁卻把資料先給了議員，等到議員拿資料質問，市府才知情。因此昨日要求局處要給議員時，也要同步給府級。

黃珊珊強調，「不可以有資料是議員拿到，而府級都沒有任何資訊」，包括市府過去一連串記者會，都沒有4月22日的紀錄，黃也直言「這是很離譜的事情」。

許淑華反質疑，既然是這樣解釋，為何所有資料要府級同意？而且周一要求處提供八大行業檢查報告，到現在都還沒提出。若黃珊珊沒有這樣處理，下面承辦單位、官員是不是在擴大解釋？剝奪議會監督權力，痛批「這樣不就很惡劣嗎？」

議長陳錦祥認同許淑華說法，隨後援引大法官解釋，除非有法律依據，否則議員向市府索取資料，市府都要即時提供，若要補資料，也要告知議員晚幾天、幾周，要求北市府留意。