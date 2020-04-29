北市懸日今起登場 警管制天橋人數為防疫下修

中央氣象局分析北市今年首場懸日秀，將從今天（29日）起一連6天，前3天在北市忠孝東西路（新生高架以西），後3天在峨眉街（西寧南路以西）輪流上演，北市警察局預估將有眾多人潮前往觀賞、攝影，除加強周邊交通疏導，針對忠孝西路天橋也將進行人流管制，不過往年容許80到100人上橋，今年因應防疫避免群聚，下修到60人。

為維護「懸日」景象期間北市交通安全及順暢，北市警局規畫交通疏導勤務，於忠孝東西路、峨嵋街等沿線路口編排崗位加強交通疏導，位於忠孝西路與中山南路口的天橋也照舊會有人流管制，來維護行人安全。

不過，交通警察大隊表示，過往天橋管制主要是擔心超過天橋載重上限有安全疑慮，加上避免天橋過度擁擠難以讓一般行人通行，因此設定人流上限為80到100人不等，但今天因應新冠肺炎，為確保天橋上有足夠空間保持戶外社交距離，下修為60人，達60人後將管制禁止人潮上天橋。

針對是否要求觀賞懸日的民眾戴口罩、保持好社交距離，交通警察大隊表示，現場員警都會以提醒人行道、天橋民眾保持距離為主。