北市部分藝文場館平日不開放 禁令延至5月14日

新冠肺炎燒不完，北市封閉式藝文空間在本月13日曾調整營業時間，原定30日解封，考量疫情未定，台北市文化局決定延長平日閉館時間至5月14日止，僅例假日、國定假日對外開放。

北市有近60處藝文場館屬文化局所轄自營或委營，文化局表示，平日每日人數平均低於50人以下自營場館，為符行政資源效益，已於4月13日調整成為平日關閉，其中包含台北二二八紀念館、士林官邸正館、新文化運動紀念館、閻錫山故居、糖廍文化園區（A倉）糖業文化展示館、台北書畫院、萬華故事館、中心新村、台北市藝文推廣處（藝文大樓、文山劇場、大稻埕戲苑）、台北偶戲館等封閉式空間。

文化局說，考量部分館所夜間人潮稀少，將同步調整開館時間，新北投車站5月31日將暫停每周五至周日夜間開館服務；新芳春茶行即起暫停周六晚間開館服務、剝皮寮歷史街區西側夜間暫停開放、台北市服飾文化館周日固定休館。

文化局表示，扣除平日關閉、與部分服務時間異動之場館，其餘包含松山文創園區、寶藏巖藝術村、台北之家、北美館、中山堂等仍維持正常運作，將加強相關防疫工作，落實實名制，未來將視疫情發展發布最新營運資訊。