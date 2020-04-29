精神病患居家照顧服務 醫師家訪颱風天也不停歇

苗栗縣大千醫療體系南勢醫院今天表示，為改善精神病患重複住院的困境，成立精神科居家照顧服務，由醫師親自家訪、督促及調整用藥，颱風天也不停歇，12年來已服務逾萬人次。

大千醫療社團法人南勢醫院今天發布新聞稿指出，醫院自民國97年設立精神科居家照顧服務以來，由醫師與居家護理師一同進行家訪，協助病人穩定病況，至今服務超過1萬人次，且大幅降低病人重複發病及住院率。

大千南勢醫院居家護理師羅宗麟表示，精神科治療的最終目的是回歸社區，但因病人或家屬缺乏病識感拒絕治療、無法有效監督病人服藥、路途遙遠就醫不便、無法負擔交通或醫療費用、家庭支持疲弱無法協助返診等原因，導致病人重複住院。

羅宗麟指出，精神科居家服務由醫師和居家護理師親自到家中訪談，評估確認病人精神狀況、適時督促及調整用藥，服藥不規則的病患會輔以定期施打常規長效針劑，這些都有助於增進病況穩定性。

有一次颱風天，醫院都已停診，羅宗麟想到原本排定訪視的病患若未依約前往，可能影響服藥規律性，仍決定和醫師冒著風雨前去，到達病患家中時，家屬臉上流露滿滿的安心與感謝，讓他久久無法忘懷。

大千南勢醫院指出，根據衛生福利部統計，全台慢性精神病人約有13萬人，占總人口比率約0.5%，藉由居家照顧服務，病人重複發病及住院率明顯減少，除幫助病患穩定病況、回歸社區，也減少許多家庭與社會成本付出。