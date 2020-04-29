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五一連假限定 台開新埔雲夢山丘開放免費入園賞油桐花
桐花開了！每年春夏交替之際，油桐花綻放，朵朵白色花瓣隨風飛舞，適逢五一連假，台開集團新埔雲夢山丘園區首次開放園區，提供民眾在年中假期來趟戶外養生元氣之旅，不只賞油桐花，園內沿途可聽到五色鳥、竹雞、藍鵲等悅耳聲，也能走環山步道大口呼吸新鮮空氣強身，或是到雲水觀拜拜祈福，戶外還有廣大草坪可與家人野餐。
雲夢山丘佔地28公頃，以往只在農曆春節開放民眾入園，台開集團表示，這次因應疫情不能出國，首次於桐花季節開放民眾入園賞花，還可瀏覽園區百佛道、花知道、龍頭觀景台(玄亭)、雲夢鳥語、雲水觀、百雀園、香草植物農園、積木館等8大景點，十分悠閒愜意。
台開集團也教大家分辨桐花樹上的雄、雌區別，一般看到油桐花樹開花較多都是雄桐花樹，雄花一個枝條可以達50至100朵以上，花剛開時為白色，花心會從淡綠色逐漸變成紅褐色，雄花花炳細且易斷；雌花開花量少，一個枝條不超過10朵花，花瓣基部從淡綠色漸轉為紅褐色後，花瓣一瓣瓣脫落，中心雌蕊會留下來發育成為果實。
今年新增「積木館」景點，是日本建築隈研吾大師設計以1472個三角積木完成之金字塔型建築，去年於台中世界花卉博覽首次展出，展出半年期間吸引超過60萬人次參觀，現在原設計原建築移至雲夢山丘。
新埔雲夢山丘園區5月1至3日免費開放，開放時間為早上9點至下午5點，汽、機車免收停車費，限制大型遊覽車入園，將視現場人潮狀況管制，園區入口處會實施酒精消毒與量額溫措施，凡體溫超過37.5度者將無法入園。園區開放期間每天均安排3次園區導覽解說，分別是10:00、13:00、15:00，在積木館集合，每次導覽時間約1小時。
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