新北超前部署防汛演練 1樓高鴨鴨滑梯重新安裝開放使用
防汛期即將到來，新北市高灘地工程管理處日前為強化防汛期間高灘地設施撤離效率，進行中興橋下鴨鴨滑梯撤離演練，目前已重新安裝復原且開放使用。
鴨鴨遊戲場於去年12月正式啟用，除了有體健設施外，高3.5公尺的鴨鴨滑梯為孩童最愛遊具，然該設施放置於高灘地河濱公園，依水利法相關規定，陸上颱風警報發布後，受影響範圍的河川區域超過50公分設施物，應在4小時內撤離。
為此，高管處於4月23、24日進行撤離演練，確保未生颱風警報能在4小時內快速撤離設施，防範於未然。高管處表示，大型鴨鴨滑梯撤離超前部署防汛演練已完成，而鴨鴨滑梯在演練結束後已運回現場安裝復原，並再次開放使用。
為推動新北特色、共融及全齡化公園，高管處自去年4月起，推動「公園特色共融或全齡化改善計畫」，而鴨鴨遊戲場為新北第14處特色共融遊戲場。
鴨鴨遊戲場為符合防汛撤離需求，遊具設施設計為可拆式裝置，其中，公園意象兼遊具、高3.5公尺的鴨鴨滑梯，成為全國首創可拆卸式大型造型溜滑梯。
另，新北今年預計再打造5座高灘地共融遊戲場，包含八里十三行文化公園、新北大都會公園溜滑梯主題樂園、汐止星際遊戲場及大漢溪左岸台65橋下遊戲場。
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