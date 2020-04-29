不搭飛機也能「神遊」各國 15國風情在這一次滿足
新北市九大分區「國際文教中心」每年推出各國主題展，今年雖因防疫，各中心暑假前暫不開放，但特別推出線上主題展，由各中心製作影片，呈現邦交國史瓦帝尼、聖露西亞，以及柬埔寨、菲律賓、印尼、泰國、越南、日本、韓國、義大利、美國、紐西蘭、澳洲、祕魯、巴西等15國風情，不出國門就可「神遊」各國文化。
新北市「國際文教中心」為全國首創之國際教育推廣據點，位於各分區中心學校，首支影片由淡水國小製作，主題是「日本、韓國兒童節」及兩國節慶美食介紹。韓國兒童節是在5月5日；日本則有3個兒童節，分別於3月3日女兒節、5月5日男孩節，及11月15日七五三節，因為在日本文化裡，小朋友3歲、5歲和7歲是最幸福的年紀。
教育局表示，國際文教中心往年於4月辦理開展，並開放學校申請參觀導覽及安排DIY、遊戲闖關等動態活動，讓學生體驗異國文化。今年配合防疫改由線上開展，並結合新北國際飲食教育扎根計畫，融入異國美食，預計5月將推出「食在『菲』常『柬』單」主題，由大豐國小新住民透過影片分享菲律賓、柬埔寨美食與舞蹈，另外還有裕民國小推出的「五月感恩越南情懷」活動，相關資訊可至新北市國際教育資訊網查詢。
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