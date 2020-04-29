不搭飛機也能「神遊」各國 15國風情在這一次滿足

新北市九大分區「國際文教中心」每年推出各國主題展，今年雖因防疫，各中心暑假前暫不開放，但特別推出線上主題展，由各中心製作影片，呈現邦交國史瓦帝尼、聖露西亞，以及柬埔寨、菲律賓、印尼、泰國、越南、日本、韓國、義大利、美國、紐西蘭、澳洲、祕魯、巴西等15國風情，不出國門就可「神遊」各國文化。

新北市「國際文教中心」為全國首創之國際教育推廣據點，位於各分區中心學校，首支影片由淡水國小製作，主題是「日本、韓國兒童節」及兩國節慶美食介紹。韓國兒童節是在5月5日；日本則有3個兒童節，分別於3月3日女兒節、5月5日男孩節，及11月15日七五三節，因為在日本文化裡，小朋友3歲、5歲和7歲是最幸福的年紀。