新北家長看過來 公幼開放線上報到免出門

因應疫情，新北市109學年度公立及非營利幼兒園招生，不開放家長現場觀看抽籤，改至各校網站觀看錄影，「優先入園」於5月20日上午9時起開放網路報名、「一般入園」於5月27日上午9時起開放網路報名；今年也規劃線上及現場報到雙軌制，家長只要上網填寫基本資料及需求，免出門即可完成報到手續。

教育局長張明文指出，為避免群聚感染風險，除維持往年的線上報名外，今年也請各園規劃線上報到措施，但考量少部分家長仍有現場報到需求，報到日依然可親自或委託他人到幼兒園報到，提供家長多元選擇。

新北市109學年度公立及非營利幼兒園招生分二階段辦理，優先入園於5月20日至23日線上報名；一般入園則於5月27日至30日線上報名，若至資料統計截止日後才設籍新北或取得社會福利證明文件者，需分別於5月23及30日上午現場報名，並於同日下午抽籤。

教育局表示，各階段缺額情形將於網路報名時同時公告，家長僅能選擇一所公立幼兒園或非營利幼兒園辦理入園登記，凡持有新北核發社會福利證明的原住民幼兒、低收入戶幼兒、中低收入戶幼兒、特殊境遇家庭幼兒及設籍新北的一般幼兒，均可採網路報名，詳細訊息可至「新北市公立及非營利幼兒園招生E23網站」查閱。