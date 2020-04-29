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通勤不怕難找車位 環狀線中和站新設56個免費機車格

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
有民眾抱怨，在環狀線中和站附近的停車位不足，機車族上班時間要轉乘捷運時，很難找到車位，立委江永昌表示，日前邀集各單位前往會勘，近日將在捷運站附近增價免費機車場，開放免費使用。圖／江永昌服務處提供
有民眾抱怨，在環狀線中和站附近的停車位不足，機車族上班時間要轉乘捷運時，很難找到車位，立委江永昌表示，日前邀集各單位前往會勘，近日將在捷運站附近增價免費機車場，開放免費使用。圖／江永昌服務處提供

捷運環狀線在今年1月31日起正式通車，但有民眾抱怨，在環狀線中和站附近的停車位不足，機車族上班時間要轉乘捷運時，很難找到車位，立委江永昌表示，日前邀集各單位前往會勘，近日將在捷運站附近增價免費機車場，開放免費使用。

江永昌表示，該處國有地鄰近環狀線中和站，當初委由台北市政府捷運工程局協助整地，環狀線第一階段工程已竣工，停車場格線也早已完成，卻遲遲未開放民眾使用，他與各單位確認開放時間及各局處未來分工，統一改善問題。

江永昌表示，該處停車場位在中山路2段330號，設有56格機車停車位，2格身心障礙者專用機車停車位。免費開放民眾使用，可望改善中和站停車問題。

根據捷運局統計，中和站3月平均日運量為4031人，為環狀線第二大站，僅次於三鐵共站的板橋站，江永昌表示，從數字指出，中和停車問題更需盡快改善。

新北市交通局表示，停車場出入口緊鄰右側鐵皮屋，視線不良需要改善。現場決議在出入口兩側增設黃黑相間斜紋線之路緣石，促使駕駛人提高警覺，確保安全。

捷運環狀線 停車場

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