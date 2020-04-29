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錢櫃火災前4天稽查消防僅20分鐘 遭批放水

中央社 / 台北29日電

北市錢櫃林森店26日火警釀5死多傷，市議員今天認為火災前4天聯合稽查時，僅花20分鐘抽查消防設備，疑似放水，北市消防局長吳俊鴻表示，消防局為稽查配合單位，會檢討改進。

台北市議會警政衛生委員會上午召開0426錢櫃KTV重大火災事故專案報告，吳俊鴻等官員列席，公共安全消防稽查是否落實，是全案關切焦點。

吳俊鴻在報告時說，4月22日屬府內聯合稽查，消防局派員到場是採隨機抽查，檢查滅火器、出口標示燈、照明燈，未抽查室內消防等5大消防設備，但3月30日稽查此店時，5大消防設備有開啟。

消防局報告提及，5大消防設備有室內消防栓、自動灑水、火警自動警報、緊急廣播、排煙。台北市政府曾3度對錢櫃林森店稽查，分別為3月6日定期聯合稽查、3月30日定期消防安檢、4月22日府級公共安全檢查。

國民黨北市議員陳炳甫、羅智強質問，市府在4月22日有無稽查5大消防設備，議員李柏毅也追問，檢查時間有多久 。

吳俊鴻說，3月30日定期安檢有檢查5大消防設備，當時是開啟，4月22日為府級聯合稽查，消防局是配合單位，檢查滅火器、照明燈、出口標示，未抽查5大消防設備。

吳俊鴻表示，4月22日消防局僅查20分鐘，時間短，會改進安全檢查紀錄表，並與建管處橫向聯繫。議員聽聞紛紛批評，錢櫃林森店共10層樓，「抽查20分鐘，合理嗎？」

此外，3月30日檢查時，5大消防設備有開啟，但4月26日發生火警，消防設備卻關閉，羅智強認為，如果安全現場消防設備合格，安全人員離開就不合格，那是假合格。吳俊鴻則說，可能是業者關閉，由檢警調查。

北市 錢櫃

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