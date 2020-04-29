新北三重公37活動中心暨地下停車場 預計9月啟用
新北三重區大有里、博愛里和二重里周邊老舊社區林立，民眾反應停車空見不夠，新北交通局指出，利用公37、二重公園用地興建「公37活動中心暨地下停車場」，預計今年6月完工、9月啟用。
當地里長說，早年因受限當時二重疏洪道兩側仍是尚未完成重劃的農地，無法開發興建停車場、活動中心，前年動工後里民都非常期待。
交通局長鍾鳴時指出，公37活動中心暨地下停車場完工後，除提供停車、休憩空間，也結合機場捷運A2a站增設計劃，整合周邊交通及生活機能。
交通局停車管理科長吳政諺表示，三重公37活動中心暨地下停車場總工程經費2億7604萬元，地上2層的活動中心有多功能禮堂、閱覽室及會議室，地下2層為地下停車場。
吳政諺說，停車場共規劃208格汽車、54格機車停車位，全場並將採用車牌辨識系統、車位在席系統、樓層轉換即時顯示器、剩餘車位顯示幕等全智慧停車服務系統。
鍾鳴時表示，2022年新北將完成新建30座全智慧停車場，新增1萬256個汽車位和3579個機車位，另提供電動車免費充電的綠能服務，並導入全智能停車服務，搭配行動支付等多元繳費功能，打造新北市為智慧交通。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言