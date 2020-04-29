一站式諮詢！台南市政府紓困振興聯合服務中心今啟用

台南市政府新冠肺炎紓困振興聯合服務中心今天啟用，台南市長黃偉哲表示，一站式紓困諮詢就是要讓民眾資訊無落差、服務最到位，不論是勞工生活紓困3萬元補助，或是衛福部1到3萬元急難救助金，只要到聯合服務中心即能立刻獲得解答。

中央紓困政策陸續上路，民眾常不知如何申請符合自己需求的紓困補助，黃偉哲說，該聯合服務中心整合勞工局、社會局、經發局、觀旅局、民政局、消保官等局處，提供一站式服務，避免電話一轉再轉，讓民眾感到筋疲力竭。

黃偉哲說，民眾可以電話詢問或是直接臨櫃申辦，如果面對中央計畫改變的時候，第一線人員在第一時間也會即時告知，減少民眾的不便感，增加便利性，一解燃眉之急。以企業紓困貸款為例，市府工策會已協助12家企業，取得5千多萬元貸款。

台南市研考會主委趙卿惠表示，民眾可撥打「1999」市民專線，直接轉到聯合服務中心相關局處詢問，目前平均一天約150通詢問紓困措施的來電，為了避免讓民眾認為申辦不易，資料無法一開始準備齊全，都採先切結收件、再補足資料。