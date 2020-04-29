侯友宜：報案打110非常正確 服務不能推拖拉

民眾報案打110遭員警質疑為何不打派出所電話，新北市長侯友宜今天表示，民眾遇事件第一時間打110非常正確，只有單一窗口受理。民眾報案後，市府全部服務到位，不能推拖拉。

新北市日前有民眾投訴，報案時遭質疑「報案為何不打派出所電話？」永和警分局回應，撥打110報案電話，會導致層層轉報耗費時間。

侯友宜今天主持市政會議，聽取輿情報告時，點名在場局處長是否知道住家附近的派出所電話，連被點名的警察局長陳檡文自己也不知道。

侯友宜說，民眾遇到事情，立即直覺就是撥打110或119。日前新北市員警質疑報案民眾，為何不打派出所電話而要打110遭投訴，這件事情分局處理不恰當，警方必須檢討改進。

他說，已經以電話特別與警察分局長溝通，新北市大小事都是單一窗口受理，接受報案後就要扛起責任，尤其報案系統就是110。

侯友宜說，受理報案電話後，必須全部服務救急到位，不能推拖拉，沒有任何理由，即使交通警察隊接獲失竊報案，也要先受理再轉給刑事單位接手，「民眾碰到事件打110非常正確」。

侯友宜要求各局處引以為戒，不要平時將單一窗口宣傳形容像神一樣，但事到臨頭就推拖拉，這是他最不能忍受的事情。

永和警分局表示，針對員警言詞表達不當及相關處置缺失，已依規定懲處，並加強教育。