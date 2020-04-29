烏來原民二戰逝3000人 深度導覽了解日、漢人歷史演變

為推廣烏來在地文化深度旅行，烏來林業生活館將推出「推進與遭遇~烏來文史新路徑探尋活動」，透過導覽員解說，帶領民眾參訪烏來在地景點，活動免收報名費，限額30名。

此次活動將由長期由舊烏來歷史及原住民特色文史工作者進行導覽解說，帶領民眾參訪烏來車寮仔、瀑布公園、高砂義勇軍園區等景點，藉由觀察建築特色及周遭生態景觀變化，讓民眾深入了解其文化、經濟產業的變遷特性。

烏來林業生活管指出，早期40、50年代，來到烏來謀生的外地人，為了方便搬運台車、伐木工具，多半聚居在台車軌道旁，或是烏來台車站及龜山的集材場附近。

原先只是用木板簡單蓋個屋舍居住，長久下來就自行翻修成磚瓦房、水泥平房，而原本只是給台車工人暫居的空間，最後也成大批人潮聚集的聚落。

因這個聚落是由台車工人聚集而成，因此當地人也稱此地為「車寮坪」或是「車仔寮」，形成獨特的聚落生活。

而鄰近烏來瀑布的「高砂義勇紀念園區」，則是紀念二戰期間被日軍徵召赴南洋作戰而戰死的台灣原住民，「高砂」一語為日本古籍對台灣的稱呼。

「高砂義勇隊」其中一支就是由台灣原住民族組成，主力於南洋叢林戰的系統。自昭和17年3月起，共徵召8次，實際出隊7次，一共約有4000名原住民族人參戰。

派赴南洋參戰者，先後有9梯次，總共逾7000人，戰亡者約3000人，戰死者比例之高，在二戰期間不同族裔的軍隊中名列前茅。