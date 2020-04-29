51勞動節 新北停車費照常收費、勞工上班加倍工資

5月1日勞動節即將到來，新北交通局指出，當天仍有上班上課需求，新北路邊停車平日收費路段照常收費。新北勞工局則說，當天為國定假日，雇主應給勞工休假，若徵得勞工同意當日出勤，應依法加倍發工資。

交通局表示，勞動節依紀念日及節日實施辦法規定，屬於特定節日，並非放假的紀念日或民俗節日，部分民眾有上班、購物的臨時停車需求，學生家長也需要接送學生上下課，為了提升週轉率，勞動節當天比照平日收費。

交通局說，駕駛人5月1日在新北市路邊停車，應在期限內繳納停車費，避免逾期遭催繳還需加收工本費，駕駛人可用行動支付App、全國繳費網或至各大超商繳費。

勞工局則說，國定假日出勤工作時數在8小時內，月薪制勞工雇主應加給1日工資，時薪制勞工則應針對出勤時數加倍給薪，至於超過8小時部分，不論是月薪制、時薪制，都應依勞基法24條規定，加成計給加班費。

勞工局指出，勞動節是屬於勞工的節日，客運業、餐飲業、批發零售業、保全業、醫療服務業等勞工仍堅守崗位，若雇主違反相關規定，依法可處2萬元以上、100萬元以下罰緩，並公布名稱及負責人姓名。

勞工局也提醒，國定假日可經過勞工同意與其他工作日對調實施，但必須明確告知勞工，並在排班表上載明例假日、休息日或國定假日的性質，避免勞工誤會。