新北輔導青年團隊助群眾募資 天橋上的魔術師也可參加

新北市政府推「新北市青年創業群眾募資輔導計畫」，即日起至5月11日徵件招募企畫案，以「科技與設計加值」、 「社會與地方創生」及「文化與內容發展」三大主題，幫助具有創意的新創團隊，獲得社會大眾群募支持，預計至少徵22組。

日前，公視影集「天橋上的魔術師」借新北市汐止雍和建設2期基地，重現80年代中華商場風采，場景考究、還原度高，殺青後還有後續製片等資金缺口。新北市府就表示，可透過該計畫，協助輔導新創公司放上flyingV、貝殼放大等募資平台。

經發局表示，新北市運用群眾募資「消費端事前回饋」的市場驗證機制，幫助新創團隊發展新產品或服務、建立品牌，並結合市場行銷、組織營運、產業發展三大面向，提供專業的顧問諮詢服務扶植新創團隊，期望藉由新創的創意能量刺激城市經濟提升，活絡產業發展。

經發局表示，該計畫徵選類型包括「科技與設計加值」、「社會與地方創生」、「文化與內容發展」三類。「科技與設計加值」以技術或概念上的創新為招募對象；「社會與地方創生」期望募集結合新北在地特色文化為主體的創意構想；「文化與內容發展」將以智慧財產或其衍生為主題，招募相關領域的新創團隊。