新北輔導青年團隊助群眾募資 天橋上的魔術師也可參加
新北市政府推「新北市青年創業群眾募資輔導計畫」，即日起至5月11日徵件招募企畫案，以「科技與設計加值」、 「社會與地方創生」及「文化與內容發展」三大主題，幫助具有創意的新創團隊，獲得社會大眾群募支持，預計至少徵22組。
日前，公視影集「天橋上的魔術師」借新北市汐止雍和建設2期基地，重現80年代中華商場風采，場景考究、還原度高，殺青後還有後續製片等資金缺口。新北市府就表示，可透過該計畫，協助輔導新創公司放上flyingV、貝殼放大等募資平台。
經發局表示，新北市運用群眾募資「消費端事前回饋」的市場驗證機制，幫助新創團隊發展新產品或服務、建立品牌，並結合市場行銷、組織營運、產業發展三大面向，提供專業的顧問諮詢服務扶植新創團隊，期望藉由新創的創意能量刺激城市經濟提升，活絡產業發展。
經發局表示，該計畫徵選類型包括「科技與設計加值」、「社會與地方創生」、「文化與內容發展」三類。「科技與設計加值」以技術或概念上的創新為招募對象；「社會與地方創生」期望募集結合新北在地特色文化為主體的創意構想；「文化與內容發展」將以智慧財產或其衍生為主題，招募相關領域的新創團隊。
經發局表示，該計畫預計徵選出至少22組新創團隊的提案，提供7組新創團隊輔導上架服務，以及15組新創團隊顧問諮詢服務。更多資訊可參閱新北市政府經濟發展局網站https://www.economic.ntpc.gov.tw/「企業服務>創新創業>新北青年創業群眾募資輔導計畫」，或電洽02-25875252分機503承辦人姜小姐。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言