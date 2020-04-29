新北打造林口影視城和台灣電影文化園區 望成影視重鎮

新北市府在林口、新莊分別打造影視城和台灣電影文化園區，期許台灣影視產業的明天從新北出發。市長侯友宜說，新北協拍只會擴大不會縮小，要成為台灣影視基地，讓林口成為影視產業重鎮，在影視產業有不可取代的地位。

新聞局今天在市政會議專案報告，將結合經發局等單位推動新北影視產業，整合場地等資源。台灣影視產業一年有百部以上，新北協拍中心去年支援721部，但包括短片、MV和紀錄片，且有台藝大、輔大、淡江和黎明4校培育影視人才，加上規畫中的林口影視城和新莊台灣電影文化園區，軟硬體都有一定條件。

新聞局長蔣志薇說，過去5年台灣影視產值每年約500億，2014年有1567億，2018年已有1646億，呈現微幅上揚，雙北是電影消費市場主力。

她說，影視產業具有高產值、高就業和高附加價值特性，每年可提供3萬人就業，過去10年，新北影視發展打造上中下游產業鏈。

文化局長龔雅雯說，府中15是全國第一個紀錄片主題放映場館，已有超過40萬人欣賞超過6千場次；協拍忠過去每年僅100件左右，如今平均近500件，9年有超過4千部作品。2021年進駐國影中心可整合資源，期許成為人才業務媒合平台。

工務局長詹榮鋒說，國家電影中心第一期工程投入4億7千萬元，本月底可完工；二期啟動統包設計，預定明年4月可完成、5月啟用。

經發局長何怡明表示，林口二期已有三井、東森和三立預定進駐，投資金額超過240億，可製造1萬5千個就業機會。地政局長康秋桂則表示，林口第三期希望今年下半年辦分配說明會，2022年完工驗收可提供67公頃用地

侯友宜表示，台灣人喜歡追劇看電影，韓國和中國影視產業發展已在國際上占一席之地，值得學習。尤其韓國的韓流不僅帶動影視，旅遊、遊戲等都置入行銷帶動全方位發展，台灣的故事要怎麼說？好山好水好人情好味道，要讓國際了解。

新北是地方政府，希望讓年輕人對影視業產生興趣，只有府中15還不夠，希望年輕人多接觸，教育局可選擇國高中協拍，利用手機就可以拍出好畫面，透過社團培養興趣，新北協拍只有擴大不會縮小，要成為台灣影視基地，讓林口成為影視產業重鎮，也希望大企業多支持。