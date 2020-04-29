居家照顧服務 助精神病患順利回歸社區

依衛福部統計，全台慢性精神病人約有13萬人，佔總人口比率0.5%；大千醫療社團法人南勢醫院為改善精神病人重複住院的困境，從97年設立精神科居家照顧服務，由醫師與居家護理師一同進行家訪，協助病人穩定病況，迄今服務超過1萬人次，大幅降低病人重複發病及住院率。

大千醫療社團法人南勢醫院居家護理師羅宗麟表示，精神科病人治療最終目標是回歸社區，但常因病人及家屬缺乏病識感拒絕治療、無法有效監督病人服藥、路途遙遠就醫不便、無法負擔交通費或醫療費用、家庭支持疲弱無法協助返診等原因，導致病人重複住院。精神科居家照顧服務由醫師與居家護理師親自到家中，評估及確認病人精神狀況、適時督促及調整用藥、給予衛教訪談、服藥不規則的病人會輔以定期施打常規長效針劑來增進病況穩定性。

羅宗麟分享經驗說，有一次颱風天，醫院都已停診，但想到原本已經排定要訪視的病人，如果沒有依約前往，會影響他們服藥的規律性，並讓他們對按時吃藥的必要性產生懷疑，因此仍決定前往，雖然路程因風雨影響，不如平時順暢，但到達病人家中時，病人與家屬流露出的安心與感謝之情，讓醫師與居家護理師久久無法忘懷。