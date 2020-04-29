評估五一連假防疫成效 新北考慮開放公有場館

新北市長侯友宜今天表示，如果市民在五一連續假期可做好相關防疫措施，遵守人流與車流管控不隨意趴趴走，下星期可考慮新北市的公有場館將評估適度開放。

因應嚴重特殊傳染性肺炎（新冠肺炎，2019冠狀病毒疾病）疫情第49次應變會議暨市政會議，今天在市府18樓市政會議室舉行，由市長侯友宜主持。

侯友宜表示，10多天已無本土病例，且已連續多天零確診，最後一個觀察指標磐石艦群聚感染事件的觀察期，最後時間點在5月2日，剛好是連續假期的中間。

他說，擔心五一連續假期是否還會有防疫狀況，希望在假期時大家仍做好相關防疫措施。這段期間會思考重新調整防疫措施，盤點公有場館是否調整開放；也思考私有場館強化宣導，將防疫做到位。

侯友宜說，五一連假3天，市民若都能夠按照規定，遵守防疫原則，下星期將逐一調整步伐適度開放，讓民眾能夠在防疫安全無虞下，有不一樣的生活模式。

他提醒市民，疫情雖紓緩但並沒有完全解除，民眾如果沒有什麼事，原則上不需趴趴走；但是如果要出去，一定要做配合政府管控，風景區地點人流、車流的狀況，請上網看新北的APP，隨時監視掌控狀況才出門。