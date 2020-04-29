北市清查密閉公共場所 黃珊珊：消防法規應修

台北市錢櫃KTV林森店火警釀多人死傷，台北市府也大動作清查電影院、KTV等密閉式公共場所。不過，副市長黃珊珊今天說，依消防法規僅能要求限期改善，認為有修法的必要性。

錢櫃KTV林森店26日發生火警，因排煙、灑水、消防警報、住警器、廣播系統等消防設備全面關閉，民眾逃生不及，造成5死1命危數十傷慘劇，台北市也大動作清查全市電影院、KTV等密閉式公共場所。

黃珊珊上午在市政大樓接受媒體聯訪，表示5月1日前會清查完畢，然而，依照消防法規，只能要求違規者限期改善，勒令停業都是使用行政執行法，她認為，消防法有修法的必要性。

黃珊珊表示，地方政府在第一線執法，會採用更嚴格的法條，但要求業者停業必須有憑有據，不能平白無故勒令停業。

黃珊珊也強調，台北市政府在相關抽檢都按照規定，業者、承包商便宜行事並非政府能掌控，應回到犯罪理論來思考，犯罪的人之所以犯罪，是認為犯罪不會被發現。

黃珊珊表示，業者在公共安全上必須要做相關管理，也有負責人，「每個人都要管理好自己」，認為若把受信總機與市政府連線，一旦意外發生，市政府卻沒看到，「是不是市政府的錯？」

她說，公安申報是抽查，不是政府檢查，民間必須要先守法，「不要倒果為因，該負責任的人自己要負」，而政府在稽查時若有相關缺失，也會改善。

黃珊珊說，「台北市政府立場清楚，就是依法辦理、公開透明」，強調不會包庇任何人。